У Януковича говорят, что людей пытаются дезориентировать

Президентские выборы в Украине проходят нормально.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила народный депутат Украины от Партии регионов Анна ГЕРМАН на пресс-конференции в штабе кандидата на пост Президента Украины, лидера ПР Виктора ЯНУКОВИЧА.

А.ГЕРМАН сказала, что В.ЯНУКОВИЧ уже проголосовал на выборах «за демократию и за процветание Украины», а успеха перед голосованием пожелал ему внук Виктор.

Вместе с тем А.ГЕРМАН заявила, что кандидат в Президенты Юлия ТИМОШЕНКО «пытается уже дискредитировать будущие результаты выборов».

«Ночью происходили какие-то тайные заседания каких-то неизвестных судов и приняты неправомерные решения», - сказала она. (На сайте БЮТ появилось сообщение, что Апелляционный административный суд Киева сегодня в 3.30 принял решение о голосовании на дому при условии наличия медицинской справки. Также, по данным БЮТ, Апелляционный админсуд столицы восстановил в должности члена Центральной избирательной комиссии Анатолия ПИСАРЕНКО – УНИАН.)

А.ГЕРМАН также отметила, что людей пытаются дезориентировать относительно голосования на дому, то есть распространяют информацию, которая содержит противоречия: в одном случае речь идет о необходимости медицинской справки для голосования на дому, в другом - такая необходимость отрицается.

«Если кто-то надеется, что удастся волю народа перечеркнуть, что удастся дискредитировать результаты выборов или перечеркнуть их, или применить какие-то технологии для того, чтобы они (результаты голосования) были не признаны, то это пустые надежды», - сказала А.ГЕРМАН.

Также в штабе кандидата В.ЯНУКОВИЧА состоялся брифинг председателя Киевского отделения ПР Василия ГОРБАЛЯ, который сообщил, что по состоянию на 12.00 участие в голосовании приняли 12% киевлян.

По его словам, сегодня ночью избиратели, которые живут на Левом берегу Киева, получили «так называемые письма от ЧЕРНОВЕЦКОГО», в которых содержится неправдивая информация.

В.ГОРБАЛЬ также отметил, что в Святошинском районе столицы на 76-м избирательном участку был зафиксирован случай выдачи избирателю нескольких бюллетеней.

Кроме того, по его словам, сейчас проверяется информация о том, что в Шевченковском районе «внезапно вернулись» с учений курсанты военного училища. По словам В.ГОРБАЛЯ, речь идет о вероятности двойного голосования около 700 курсантов.