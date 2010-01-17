Литвин проголосовал «за пятый номер»

Председатель Верховной Рады, кандидат в Президенты Владимир ЛИТВИН заявляет, что проголосовал «за пятый номер в избирательном бюллетене».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам после голосования на одном из избирательных участков Киева.

Председатель ВР на избирательный участок приехал со всей своей семьей – женой, сыном, дочкой, родителями и родной сестрой.

В.ЛИТВИН сказал, что его родители также прописаны в столице, но больше двух дней находиться в Киеве не могут и просят его отвезти их в родное село в Житомирской области.

Председатель ВР также отметил, что весь сегодняшний день он собирается провести с семьей и устроить экскурсию по Верховной Раде для своих родителей, поскольку те никогда не были в стенах парламента.

По его словам, он желает сегодня всему украинскому народу мудрости и ответственного выбора. «Зачем дорога, если она не ведет к храму? Выбор – это всегда изменения, а самые надежные изменения – это изменения, которые возвеличивают человека», - сказал он.

В.ЛИТВИН также сказал, что он является противником того, чтобы в избирательный процесс втягивать представителей других стран. «Я думаю, что все мы понимаем, о чем идет речь. Есть предел, за которым ради результата готовы разгромить страну... Нам не нужны руины после выборов», - сказал он.

Как известно, согласно утвержденному ЦИК тексту бюллетеня, под номером №5 находится В.ЛИТВИН.