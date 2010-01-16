Если на Донбассе будут фальсификации, областной экзит-пол их выявит

Центр социальных технологий «Социополис» по заказу Агентства моделирования ситуаций 17 января 2010 года проведет опрос «Президентские выборы – 2010. Луганский областной экзит-пол». При этом результаты экзит-пола можно будет использованы в качестве оценки уровня фальсификаций. Так прокомментировал проект регионального экзит-пола директор ЦСТ Сергей Панченко.

«Данные экзит-пола представляют интерес не только научный. При погрешности в 2,1% мы можем смоделировать эффективность манипуляционных технологий и раскрыть степень фальсификации на этих выборах. Сам факт проведения регионального экзит-пола может существенным образом сдержать размах фальсификаторов. Трехступенчатая шкала выборки, масштаб охвата участков и количество интервьюеров позволяют нам говорить о высокой степени точности результатов».

По словам С.Панченко, данные экзит-пола при сравнении с показателями явки вполне могут предоставить адекватные и эффективные механизмы оценки степени фальсификации.

«Фальсификации, манипуляции, административный ресурс сегодня основные механизмы ведения политической борьбы. При этом в последнее время в качестве технологий используют социологию. И этот факт не может не беспокоить. В то же время, экзит-пол сам по себе вполне эффективный механизм борьбы с грязными политическими технологиями».