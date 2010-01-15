БЮТ: Янукович и Ющенко совместно готовят села к фальсификации

Во Львовском областном избирательном штабе кандидата в Президенты Юлии ТИМОШЕНКО заявляют о подготовке к массовым фальсификациям в сельской местности Львовской области 17 января представителями штабов кандидатов в Президенты Виктора ЯНУКОВИЧА и Виктора ЮЩЕНКО.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении председателя областного избирательного штаба Ю.ТИМОШЕНКО, народного депутата от БЮТ Ивана ДЕНЬКОВИЧА, «динамика роста количества «заявлений» на домашнее голосование во Львовской области приобретает угрожающие формы. Партия регионов и ее кандидат ЯНУКОВИЧ, совместно со штабом ЮЩЕНКО делают все возможное, чтобы исказить волеизъявление граждан 17 января».

В комментарии УНИАН И.ДЕНЬКОВИЧ отметил: «Невооруженным глазом видно, что фальсификации готовятся преимущественно в сельской местности. Ведь если в 117-м, 118-м и 119-м избирательных округах города Львова суммарное количество заявлений составляет 353 документа, то только в 121-м округе (включает город Червоноград, Радеховский и Сокальский районы области) по состоянию на сегодняшний день насчитывается уже 4069 заявлений на домашнее голосование».

По его словам, похожие цифры наблюдаются и в других избирательных округах области.