Ющенко рассказал Тимошенко о проблемах с зарплатами и пенсиями

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО в связи с ситуацией, сложившейся с соблюдением прав человека на получение заработной платы и пенсии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

“Ко мне обращаются граждане и общественные организации по вопросу несоблюдения органами Пенсионного фонда Украины графика выплаты пенсий и возникновения задолженности по заработной плате работникам бюджетных учреждений, которая, по данным регионов, составляет уже почти 1 млрд. грн.”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его словам, особую обеспокоенность вызывают риски углубления таких негативных тенденций в связи с существующими угрозами разбалансирования системы государственных финансов, возникшими в результате неэффективной политики правительства.

“Страна начала новый год без главной финансовой сметы, поскольку правительство инициировало нереалистичный и построенный на недействительной законодательной базе проект государственного бюджета Украины на 2010 год.

На Едином казначейском счете практически отсутствуют средства, несмотря на попытки покрыть этот недостаток за счет местных финансов и предприятий”, - констатировал Президент.

Так, по его словам, на конец прошлого года непроведенными остались 1,1 млрд. грн. платежей местных бюджетов, а надлежащие им 8,4 млрд. грн., которые учитывались на конец года, израсходованы правительством.

Кроме того, подчеркнул В.ЮЩЕНКО, по состоянию на 1 января 2010 года государство осталось должно предприятиям 21,8 млрд. грн. невозмещенного из бюджета налога на добавленную стоимость. Прирост невозмещенных сумм налога лишь за декабрь 2009 года составляет 2,5 млрд. грн. Наполнение бюджета обеспечивалось и путем взыскания налогов наперед - переплаты от налогов и сборов достигли 12,7 млрд. грн., утверждает глава государства.

В то же время, отметил В.ЮЩЕНКО, невыполнение взятых на себя Кабинетом министров обязательств перед Международным валютным фондом привело к потере возможности получения оперативной поддержки МВФ.

Учитывая отмеченное, Президент просит премьера безотлагательно принять меры для обеспечения соблюдения прав граждан на получение надлежащих им зарплат и пенсий.