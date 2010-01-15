Ющенко просит УГО обеспечить охрану кандидатов в президенты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает представителей Управления государственной охраны обеспечить надлежащую охрану кандидатов в президенты, членов Центральной избирательной комиссии и Высшего административного суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал на торжествах по случаю 18-й годовщины Управления государственной охраны Украины

«Ожидаю надежного гарантирования безопасности как кандидатов на пост Президента Украины, так и Центральной избирательной комиссии и Высшего административного суда Украины. Должны сделать все для того, чтобы не допустить никаких нарушений общественного порядка, никаких неконтролируемых ситуаций и угроз для жизни и здоровья наших граждан. Какие-либо провокации и незаконные действия должны быть заблаговременно предупреждены. Уверен, что вы ответственно и добросовестно исполните свои обязанности», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он поблагодарил военнослужащих УГО за верность присяге, высокую профессиональную подготовку, добросовестность при выполнении военного долга.

«Сегодня управление играет исключительно важную роль в системе национальной безопасности нашего государства», - сказал Президент.

Он также поблагодарил за организацию в управлении Центра истории и патриотического воспитания.

По словам главы государства, в повестке дня - одна из первоочередных задач по глубинному и системному реформированию всей безопасности сектора в соответствии с европейскими стандартами. Необходимо внимательно изучить опыт ведущих государств мира по реформированию соответствующих органов и служб. Уже в ближайшее время следует завершить разработку проектов Концепции и Государственной программы реформирования государственной охраны. Проекты этих документов должны быть рассмотрены на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины во втором квартале нынешнего года.

В.ЮЩЕНКО очертил главные направления работы - повышение эффективности функционирования системы государственной охраны, законодательное закрепление функций и ответственности органов государственной власти в сфере государственной охраны, категорическое исключение каких-либо попыток изменить статус управления и существующую модель обеспечения государственной охраны по политическим мотивам, открытость государственной охраны для демократического гражданского контроля.

Президент заверил военнослужащих, что, как Верховный главнокомандующий, будет настаивать на том, чтобы их социальные проблемы, в первую очередь, обеспечение жильем, получили комплексное решение.

Приветствуя с годовщиной создания управления, глава государства выразил убеждение, что УГО и в дальнейшем будет образцом чести и достоинства, верности присяге и самоотверженного служения Украине.

По случаю годовщины образования УГО Президент вручил государственные награды.

По состоянию на 15 января 2010 года Управление государственной охраны Украины обеспечивает защиту 28 должностных лиц государства, 18 кандидатов на пост Президента Украины. Под охраной управления находится 71 объект органов государственной власти Украины и другие государственные объекты.