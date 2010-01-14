Юрий Шухевич вернет Тимошенко 10-тысячную пенсию

Сын Главнокомандующего УПА Юрий ШУХЕВИЧ намерен повернуть в Пенсионный фонд пенсию в размере 10 тысяч гривень, назначенную ему как Герою Украины за особые заслуги перед Родиной премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, поскольку считает это подкупом.

Об этом идет речь в заявлении Ю.ШУХЕВИЧА для прессы, которым располагает УНИАН.

Ю.ШУХЕВИЧ отмечает, что в ситуации, когда миллионы пенсионеров в Украине имеют очень маленькие пенсии, а правительство заявляет, что нет денег для того, чтобы выплачивать повышенные законом минимальные пенсии, его вознаграждение от Ю.ТИМОШЕНКО выглядит как подкуп.

«Настоящие герои в Украине не имеют морального права брать от правительства такие большие деньги во время, когда большинство людей – на грани выживания», - считает Ю.ШУХЕВИЧ.