Яценюк: я видел Ющенко 25 мая

Кандидат на пост Президента Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что не ведет никаких переговоров по поддержке единого кандидата от демократических сил на выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, не поступало ли соответствующее предложение ему от кандидата в Президенты и действующего главы государства Виктора ЮЩЕНКО.

«Что касается моих переговоров с действующим Президентом ЮЩЕНКО: Президента ЮЩЕНКО я последний раз видел 25 мая 2009 года. Я готов вести переговоры с предыдущим и нынешним Президентом. Но я четко заявил свою позицию, которая является безальтернативной, – нет обстоятельств, по которым кандидат в Президенты ЯЦЕНЮК снимет свою кандидатуру… Кто хочет, чтобы Украина состоялась как государство, пусть становится рядом», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что будет бороться за свой результат.

На уточняющий вопрос от представителей СМИ, не поступало ли соответствующее предложение от руководителя Государственного управления делами Игоря ТАРАСЮКА от имени В.ЮЩЕНКО, А.ЯЦЕНЮК ответил: «Они мне даже боятся такое предложение сделать».

При этом А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что имеет четкую цель этого баллотирования в Президенты – выиграть выборы, «а не пристроить свою пятую точку».

Поэтому, по его словам, вообще исключены такие переговоры и, соответственно, рассмотрение каких-либо условий о поддержке единого кандидата.