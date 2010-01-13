Литвин будет инициировать пересчет голосов

Кандидат в Президенты, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН будет предлагать между 1-м и 2-м туром выборов Президента провести пересчет голосов на некоторых участках.

Об этом он заявил сегодня во время эфира на радио “Эра”.

В то же время, по словам В.ЛИТВИНА, с таким предложением он выступит при определенных условиях. По его словам, когда он увидел, как проходит процесс формирования избирательных комиссий и как ведут себя некоторые кандидаты в Президенты, которые свои квоты на представительства в комиссиях продали другим кандидатам, и стает понятно, что ставка делается на фальсификации. “Если будут такие основания, то между первым и вторым туром я буду вносить предложение о том, чтобы пересчитали голоса”, - сказал он. По словам В.ЛИТВИНА, члены избирательных комиссий будут иметь три недели времени и под контролем наблюдателей займутся пересчетом бюллетеней и проведут выборочные сверки. В то же время, отметил В.ЛИТВИН, если будут установлены случаи фальсификации в пользу конкретных кандидатов, то необходимо будет “показательно принять судебное решение о снятии с избирательной гонки тех кандидатов”.

В.ЛИТВИН отметил, что это его заявление должно стать предостережением для членов избирательных комиссий, чтобы они не прибегали к незаконным действиям. “Правда рано или поздно дорогу себе пробьет. И нужно думать о семьях, о своей жизни и, главное, нужно дать людям право реализовать свой выбор. Никто ни за какие деньги не имеет права фальсифицировать волеизъявление людей”, - сказал он.