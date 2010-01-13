Янукович: у нас есть программа «Антимайдан»
17:51, 13 января 2010Политика
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Лидер ПР будет защищать результат
Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о готовности отстаивать результаты голосования его симпатиков.
Как передает УНИАН, об этом он сказал сегодня в эфире гостелерадиокомпании «Крым».
«У нас есть программа защиты результатов голосования, которая предусматривает адекватные ответы на вопросы, которые могут возникнуть», - подчеркнул кандидат в Президенты.
По словам В.ЯНУКОВИЧА, регионалы готовы отреагировать на возможные акции протеста оппонентов.
«Если захотят любители Майдана использовать снова майдан, у нас есть программа, которая называется «Антимайдан», мы им дадим достойный ответ», - сказал лидер Партии регионов.
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