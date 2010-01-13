Янукович: у нас есть программа «Антимайдан»

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о готовности отстаивать результаты голосования его симпатиков.

Как передает УНИАН, об этом он сказал сегодня в эфире гостелерадиокомпании «Крым».

«У нас есть программа защиты результатов голосования, которая предусматривает адекватные ответы на вопросы, которые могут возникнуть», - подчеркнул кандидат в Президенты.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, регионалы готовы отреагировать на возможные акции протеста оппонентов.

«Если захотят любители Майдана использовать снова майдан, у нас есть программа, которая называется «Антимайдан», мы им дадим достойный ответ», - сказал лидер Партии регионов.