Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветирует закон о снижении кворума для собраний акционеров до 50%, заявляет руководитель службы социально-экономического развития Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге он сказал: «Президент вынужден заветировать этот закон и вернуть (в парламент) с просьбой рассмотреть проблему снижения кворума в контексте защиты прав миноритарных акционеров».

Как сообщал УНИАН, 9 января Верховная Рада Украины приняла в новой редакции Закон „О внесении изменений в Закон Украины „О хозяйственных обществах”. Закон вносит изменения и дополнения в ст. 41 и ст. 60 Закона „О хозяйственных обществах”, которыми предусмотрено, что если общее собрание акционеров не состоялось из-за неучастия в нем необходимого количества акционеров (60% - УНИАН), то следующее собрание признается правомочным при участии в нем акционеров, имеющих свыше 50% голосов.