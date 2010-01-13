Янукович уже нашел место для Тимошенко и Ющенко

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что действующий глава государства Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не имеют морального права перед украинскими гражданами баллотироваться в президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в эфире государственной телерадиокомпании «Крым» в Симферополе, где находится с рабочей поездкой.

Политик отметил, что украинцы убедились, что последние пять лет были потеряны для развития государства.

«Власть, которая все эти пять лет была ответственной перед страной, проводила неэффективную политику. Главные авторы, действующие лица, которые создали негативное отношение людей к власти, - это Президент Украины В.ЮЩЕНКО и премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО», - заявил политик.

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, среди кандидатов в президенты от власти ни один не имеет морального права после такой негативной работы выдвигать свои кандидатуры на пост главы государства. «Похоже, что украинский народ в своем подавляющем большинстве уже определился в своем выборе и однозначно считает, что эта власть не имеет морального права в дальнейшем испытывать терпение людей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря об использовании административного ресурса некоторыми кандидатами в президенты, политик отметил, что сами избиратели ежедневно видят с экранов телевизоров, как «премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО торжественно раздает за бюджетные средства разнообразные подарки людям».

«Это и квартиры, и автомобили, и даже умудрились газопроводы открывать, которые построены за счет личных средств людей. Она даже этого не чурается», - отметил лидер Партии регионов.

По его убеждению, на этих выборах Президента действующая власть будет «разгромлена». «Их место - в оппозиции. Им придется еще отвечать перед людьми за то, что они натворили в стране», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.