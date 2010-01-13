Янукович - про обвинения Тимошенко: это просто «беспредел»

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ опровергает обвинение со стороны премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в якобы подготовке Партией регионов массовых фальсификаций на выборах Президента, в частности, с использованием технологий голосования на дому.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в эфире государственной телерадиокомпании «Крым» в Симферополе, где находится с рабочей поездкой.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что положение действующего закона о выборах Президента о порядке голосования гражданами, которые из-за болезни не имеют возможности самостоятельно передвигаться, подтверждено требованием Конституционного суда с целью защиты прав граждан, которое поддержал своим голосованием БЮТ

«Это лицемерие, которое есть в этой политической силе (БЮТ – УНИАН), и ее лидеров, вообще не имеет предела. Это просто «беспредел», ведь они голосовали за этот закон. Это ложь, чистая наглая ложь», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он, в частности, сообщил, что, например, по состоянию на сегодняшний день в Донецкой области заявления для голосования на дому подало только около 1% избирателей, а не 11%, как об этом сегодня заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Все, что она говорит в последнее время, - суета, истерика, а иногда это смешно выглядит. Наверно, она на себя плохо смотрит со стороны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.