В Верховной Раде объявили перерыв на сон

В заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 10 часов утра 14 января.

Об этом, закрывая утреннее пленарное заседание, сообщил председательствующий на внеочередном заседании ВР первый заместитель председателя парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Он сообщил, что завтра ВР продолжит рассмотрение вопросов, внесенных в повестку дня, и будет рассматривать законопроекты о внесении изменений в ст. 209 Земельного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, всего в повестку дня на 13 января было внесено 75 вопросов.

В то же время фракция БЮТ подала заявку на проведение 14 января еще одного внеочередного заседания ВР для того, чтобы рассмотреть изменения в закон о выборах Президента.