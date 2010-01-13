Институт Горшенина займется мировыми проблемами

Институт Горшенина расширяет масштаб проектной, исследовательской и аналитической деятельности, сообщили УНИАН в пресс-службе института.

В пресс-службе отметили, что эксперты Института Горшенина завершили годовую программу исследований 2009 года, выводы которой будут презентованы в марте 2010 года.

В Институте Горшенина напомнили, что в 2008 году годовая программы исследований «Проект страны» была направлена на изучение оснований и предпосылок позиционирования Украины как независимого европейского государства, и определение ресурсов и сдерживающих факторов дальнейшего развития страны. Целью годовой программы исследований Института Горшенина 2007 года «Ментальные основы выбора» являлось изучение различных аспектов, влияющих на выбор украинцев, включая историко-культурный экономико-правовой, геополитический, национальный и прочие факторы.

В 2010 году принято решение о расширении масштаба проектной, исследовательской и аналитической деятельности Института Горшенина, сообщили в пресс-службе. Если раньше объектом деятельности Института являлась Украина, то с 2010 года новая программа деятельности, которая была разработана совместно с членами Стратегического совета Института Горшенина, ставит задачи по исследованию общемировых социокультурных, политических и экономических процессов и тенденций.

По информации пресс-службы, в Стратегический совет Института Горшенина входят: Кость БОНДАРЕНКО, Мирослав ПОПОВИЧ, Сергей ТИГИПКО, Александра КУЖЕЛЬ, Борис ТИМОНЬКИН, Александр ШЛАПАК, Игорь ЮШКО, Владислав ИНОЗЕМЦЕВ (Россия), Стефан ФУКС (Франция), Лоран ДОНДЕ (Франция). Координатор Стратегического совета - Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО.