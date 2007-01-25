Ющенко ради ДУСи создал специальную группу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО создал специальную группу, которая должна изучить ситуацию в Государственном управлении делами и предложить способ решения вопросов его дальнейшего существования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель службы социально-экономического развития Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

При этом он отметил, что ему неизвестно, существуют ли на сегодня какие-то решения этой группы относительно ГУС.

Как сказал А.ШЛАПАК, ему ничего неизвестно о подписании Президентом указа относительно превращения ГУС во вспомогательный орган при Президенте Украины.

«К сожалению, я не владею сейчас информацией, подписано или не подписано какое-то решение», - отметил А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, 23 января Президент подписал указ “Вопросы Государственного управления делами”.

Согласно документу, установлено, что ГУС является вспомогательным органом, созданным Президентом Украины в соответствии с пунктом 28 статьи 106 Конституции Украины для материально-технического, социально-бытового и другого обеспечения деятельности Президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, Секретариата Президента Украины и других созданных Президентом Украины консультативных, совещательных и вспомогательных органов и служб.

Материально-техническое, социально-бытовое, транспортное и другое обеспечение деятельности Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, других государственных органов осуществляется Государственным управлением делами в пределах предоставленных ему бюджетных назначений, предусмотренных законом о Государственном бюджете Украины на такие цели. В других случаях обеспечение деятельности отмеченных органов осуществляется предприятиями, учреждениями, организациями, которые находятся в управлении Государственного управления делами, в установленном порядке на договорных основах.

Указом сокращено количество заместителей руководителя ГУС до четырех, в том числе одного первого заместителя, которых назначает на должности и освобождает от должностей Президент Украины по представлению руководителя Государственного управления делами.

Указом Комиссии по вопросам обеспечения Государственным управлением делами медицинского и санаторно-курортного обслуживания поручено уточнить в месячный срок:

перечень государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, медицинское и санаторно-курортное обслуживание работников которых обеспечивается Государственным управлением делами;

категории лиц, лечебно-профилактическая помощь, санитарное и эпидемическое благополучие и санаторно-курортное обслуживание которых обеспечивается Государственным управлением делами.

Также руководителю Государственного управления делами поручено подать в месячный срок предложения относительно внесения изменений в акты Президента Украины, вытекающие из этого Указа.