Кто больше сделал для Евро (опрос)

По мнению украинцев, больше всего для подготовки в Украине Чемпионата по футболу Евро-2012 сделали Ринат АХМЕТОВ, Григорий СУРКИС и Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного „Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики.

Так, по мнению относительного большинства украинцев - 33,5% - больше всего сделал для подготовки в Украине Евро-2012 президент футбольного клуба “Шахтер” Ринат АХМЕТОВ.

Вдвое меньшее количество граждан - 16,1% - считают, что больше всего сделал для подготовки Евро-2012 президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

Ощутимо меньшее количество опрошенных считает, что больше всего сделали для подготовки Евро-2012 премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО (7,1%), Президент Виктор ЮЩЕНКО (2,3%), президент футбольного клуба “Металлист” Александр ЯРОСЛАВСКИЙ (1,1%), министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО (0,8%), вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК (0,7%).

При этом не смогли определиться 38,4% респондентов.

Более половины опрошенных (55,3%) считают, что государственные средства на подготовку Евро-2012 разворовываются. Противоположного мнения придерживаются 10,3% респондентов, а 34,4% не смогли определиться.

Опрос проведен в декабре 2009 года. Совокупность выборки представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны.

По месту жительства опрошены 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с достоверностью 0,95 не превышает ±2,9%.