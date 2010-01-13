Луценко: с тем же успехом суд мог запретить мне ходить на красный свет

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО в апелляционном порядке обжаловал решение суда о запрете ему агитировать за кандидата в Президенты Юлию ТИМОШЕНКО в рабочее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил сегодня журналистам. (УНИАН: Окружной админсуд Киева своим решением от 11 января обязал Ю.ЛУЦЕНКО “воздержаться от агитации в рабочее время”, а именно: ведения предвыборной агитации “на время пребывания его в должности министра внутренних дел”).

Ю.ЛУЦЕНКО назвал абсурдным это решение суда. «Суд с таким же успехом мог запретить мне ходить на красный свет светофора. Я действительно не хожу на красный свет и не агитирую в рабочее время. Решение суда абсурдно», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр сообщил, что обжаловал это решение суда в Киевском апелляционном административном суде.

«На сегодняшний день это решение суда остановлено. Я всегда агитировал за ТИМОШЕНКО исключительно уходя в отпуск, что предусмотрено законом», - подчеркнул он.

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, странным является также формулировка решения суда. «Я не могу назвать это решение суда иначе, как постновогодним. Говорилось о том, что я якобы в Черкассах, в драмтеатре, агитировал милицию и вручал им ордена. Да не вручал я никаких орденов в драматическом театре, и представителей милиции там не было. Там были жители Черкасс, перед которыми я проводил политическую агитацию. И никаких медалей, никаких других действий в качестве министра я там не осуществлял. Я суду предоставил приказ по министерству о том, что функции министра выполнял другой человек, и распоряжение премьер-министра о том, что мне разрешен в этот день отпуск. Но суд это не убедило. Насколько я понимаю, необходим был политический прецедент», - уточнил министр детали судебного решения о запрете проведения агитации в рабочее время.