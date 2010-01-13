БЮТ и НУ-НС потребовали перерыв

В Верховной Раде объявлен перерыв на 30 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявлен по требованию фракций БЮТ и НУ-НС для проведения консультаций.

Первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН отметил, что фракция БЮТ настаивает на том, чтобы вопросы, которые предложены фракцией Партии регионов для рассмотрения на внеочередном заседании, рассматривались сегодня, а завтра на внеочередном заседании, инициированном фракцией БЮТ, рассматривался единственный вопрос о минимизации фальсификаций на выборах Президента Украины.

По его словам, речь идет о необходимости принятия изменений в закон о выборах Президента Украины.