Нардепы будут работать еще и завтра

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины шестого созыва состоится 13 и 14 января.

Об этом говорится в обнародованном на сайте парламента Распоряжении председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА.

В соответствии с документом председатель ВР распорядился созвать по требованию 163 народных депутатов Украины - членов депутатской фракции Партии регионов и 151 народного депутата Украины - членов депутатской фракции «Блок Юлии Тимошенко» внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины шестого созыва, которое провести 13 и 14 января 2010 года, начав его в 10 часов 13 января 2010 года.

На заседании планируется рассмотреть вопросы, предложенные народными депутатами Украины - членами соответствующих депутатских фракций.