Лавринович открыл внеочередное заседание ВР
Предусмотрено рассмотрение 70 вопросов
В Верховной Раде Украины началось внеочередное заседание.
Как передает корреспондент УНИАН, в зале зарегистрировались 375 народных депутатов.
Внеочередное заседание созывается по инициативе депутатов от фракции Партии регионов и депутатов от фракции БЮТ.
Председательствует на внеочередном пленарном заседании первый заместитель Председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ.
Сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады предусмотрено рассмотрение более 70 вопросов.
Изменения к закону о выборах Президента Украины запланированы в конце повестки дня.
В настоящее время в сессионном зале парламента представители фракции Партии регионов развесили плакаты. За президиумом помещен плакат: «Заставим Тимошенко повысить пенсии и зарплаты!», а в правительственной ложе висит плакат «Юля, закон один для всех?».
Кроме того, под стенами Верховной Рады проходит небольшой митинг сторонников Партии регионов. По данным правоохранителей, у стен парламента собрались приблизительно 200 человек.
Там установлена трибуна, на которой выступают сторонники Виктора ЯНУКОВИЧА и Партии регионов. Кроме того, на ограждении вокруг помещения парламента вывешен плакат «Год тигрЮли – людям вместо пенсии дули».
Справка УНИАН. Проведение внеочередного заседания Верховной Рады 13 января инициировали народные депутаты от БЮТ.