Лавринович открыл внеочередное заседание ВР

В Верховной Раде Украины началось внеочередное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, в зале зарегистрировались 375 народных депутатов.

Внеочередное заседание созывается по инициативе депутатов от фракции Партии регионов и депутатов от фракции БЮТ.

Председательствует на внеочередном пленарном заседании первый заместитель Председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады предусмотрено рассмотрение более 70 вопросов.

Изменения к закону о выборах Президента Украины запланированы в конце повестки дня.

В настоящее время в сессионном зале парламента представители фракции Партии регионов развесили плакаты. За президиумом помещен плакат: «Заставим Тимошенко повысить пенсии и зарплаты!», а в правительственной ложе висит плакат «Юля, закон один для всех?».

Кроме того, под стенами Верховной Рады проходит небольшой митинг сторонников Партии регионов. По данным правоохранителей, у стен парламента собрались приблизительно 200 человек.

Там установлена трибуна, на которой выступают сторонники Виктора ЯНУКОВИЧА и Партии регионов. Кроме того, на ограждении вокруг помещения парламента вывешен плакат «Год тигрЮли – людям вместо пенсии дули».

Справка УНИАН. Проведение внеочередного заседания Верховной Рады 13 января инициировали народные депутаты от БЮТ.