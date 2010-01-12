Регионалы заявляют об использовании штабом БЮТ админресурса

Штаб БЮТ в Сумской области в ходе президентской избирательной кампании массово использует административный ресурс и готовит фальсификации в день голосования.

Об этом в Сумах во время презентации проекта «За честные выборы» в областном пресс-клубе заявил председатель Сумской областной организации Партии регионов Юрий ЧМЫРЬ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации Партии регионов, Ю.ЧМЫРЬ обнародовал документы, свидетельствующие о массовом использовании админресурса представителями БЮТ.

«Переписка Сумского штаба БЮТ свидетельствует о циничном использовании админресурса и подготовке фальсификации выборов. Письма, распоряжения, подписанные руководителем Сумского штаба БЮТ Владимиром ПОЛОХАЛО, обязывают его подчиненных фактически контролировать работу государственных органов «относительно содействия подачи гражданами заявлений на бесплатное оформление и выдачу государственных актов на землю». Можно ли верить кандидату, который требует от однопартийцев нарушения закона? Неудивительно, что рядовые работники штабов БЮТ информируют нас о таком беззаконии», - заявил Ю.ЧМЫРЬ.

Также он сообщил, что областной штаб кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО проводит так называемые «мобилизационные беседы», которые, по сути, являются подкупом избирателей, в рамках проекта под названием «Круг единомышленников».

«Все это происходит потому, что Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО не имеет шансов победить в честных выборах. Она их просто боится. Члены окружкомов и участковых комиссий от БЮТ саботируют избирательный процесс на Сумщине, из-за отсутствия денег некоторые комиссии работают без печатей и штампов, нет связи, оргтехники. Думаю, все это не случайно. Партия регионов будет стоять на страже честного избирательного процесса. Мы обещаем поставить телекамеру возле каждого члена избиркома, которого сумчане заподозрят в попытке накрутить фальшивые голоса ТИМОШЕНКО», - сказал Ю.ЧМЫРЬ.