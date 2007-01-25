Конституционный суд нашел свидетеля по делу об императивном мандате

Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела о праве народного депутата свободно выходить из фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, дело рассматривается по конституционному представлению 50 народных депутатов по поводу соответствия Конституции (конституционности) положений частей пятой, шестой статьи 13 Закона "О статусе народного депутата Украины", части четвертой статьи 61 Регламента Верховной Рады Украины и об официальном толковании положений пункта 6 части второй, части шестой статьи 81, части шестой статьи 83 Конституции Украины, части четвертой статьи 13 Закона "О статусе народного депутата Украины".

Оспариваемые положения статей Закона и Регламента ВР на предмет их соответствия Конституции Украины (конституционности) предусматривают право народного депутата свободно выходить из состава депутатской фракции (группы), не входить ни в одну из зарегистрированных депутатских фракций (групп) и право народного депутата Украины, который вышел из состава фракции (группы) по личному заявлению, войти в состав коалиции или оппозиции.

Народные депутаты обосновывают свое ходатайство тем, что указанные в конституционном представлении положения статей закона и Регламента порождают ряд спорных вопросов относительно права народного депутата Украины, который вышел из состава фракции по личному заявлению, либо войти в состав коалиции депутатских фракций, либо выйти из состава и не входить в состав депутатской фракции политической партии. Такое нормативное регулирование привело к ситуации, при которой эти положения, по мнению авторов конституционного представления, противоречат статье 83 Конституции Украины (являются неконституционными).

Положения Конституции Украины и закона, которые, по мнению авторов конституционного представления, подлежат официальному толкованию, предусматривают: срок “невхождения” народного депутата Украины в состав депутатской фракции политической партии, по списку которой он был избран, или его выход из состава такой фракции как основание для прекращения полномочий народного депутата Украины; предписание относительно формирования коалиции депутатских фракций; требование о членстве народного депутата Украины только в одной зарегистрированной депутатской фракции.

Практическую необходимость в рассмотрении затронутых в конституционном представлении вопросов народные депутаты видят в связи с ситуацией, возникшей в Верховной Раде Украины, при которой группа народных депутатов, избранных от одного избирательного блока политических партий, на основании личных заявлений перешла в состав коалиции депутатских фракций.

Субъект права на конституционное представление обратился с ходатайством об официальном толковании терминов “невхождение”, “выход”, которые употребляются в соответствующих статьях Конституции Украины.

Судья-докладчик по делу – Валерий ПШЕНИЧНЫЙ.

Судьи КС приняли решение привлечь к делу в статусе свидетеля народного депутата Владимира ТОЛСТЕНКО. Как известно, В.ТОЛСТЕНКО прошел в парламент по списку БЮТ под №80, но был исключен из состава фракции в связи с тем, что вошел в парламентскую коалицию и голосовал за решение коалиции. Вокруг этого вопроса в КС была дискуссия. Решение было принято большинством судей КС.

В Конституционном Суде позицию субъекта представления представляют народные депутаты Виктор ШВЕЦ (фракция БЮТ) и Владимир ОЛИЙНЫК (фракция БЮТ).

В.ШВЕЦ отметил, что не видит законных оснований для удовлетворения ходатайства В.ТОЛСТЕНКО относительно участия его в судебном процессе.

Представитель Президента Украины в КС Владимир ШАПОВАЛ считает нецелесообразным привлечение В.ТОЛСТЕНКО к участию в судебном процессе. По его словам, ходатайство В.ТОЛСТЕНКО является своего рода конституционной жалобой на нарушения его личных прав. Он подчеркнул, что сегодня в Украине «конституционной жалобы не существует». По словам В.ШАПОВАЛА, КС может создать прецедент, когда народные депутаты или даже и избиратели будут обращаться с ходатайствами о привлечении их к судебному процессу. Он подчеркнул, что КС – «это суд права», а суд общей юрисдикции - «это суд факта».

Однако КС принял решение о привлечении В.ТОЛСТЕНКО в качестве свидетеле в процессе. Он был предупрежден, что теперь обязан являться на судебный процесс по вызову суда.

В интервью журналистам В.ШАПОВАЛ сказал, что такое решение со стороны судей КС о привлечении В.ТОЛСТЕНКО к судебному процессу – это желание «продемонстрировать объективность».

Отвечая на вопрос журналистов, какой является позиция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, каким является его отношение к этому конституционному представлению, В.ШАПОВАЛ отметил, что в целом с позицией В.ЮЩЕНКО совпадает позиция субъекта права на конституционное представление (50 народных депутатов Украины, которые обратились в КС – УНИАН).