Посол подтвердил, что Рудьковский звонил в 3 ночи и давил на него

Экс-посол Украины в Австрии Владимир Ельченко обвиняет министра транспорта и связи Николая Рудьковского во лжи.

Об этом он сказал в интервью газете "Дело".

Как известно, Ельченко был уволен со своей должности за выдачу визы туркменским оппозиционерам.

Экс-посол признает себя виновным только в слишком большой доверчивости к министрам правительства Януковича.

Как утверждает посол, вся изложенная в обращении президента к премьеру информация, с просьбой провести расследование в отношении главы Минтранса соответствует его сведениям.

Ельченко рассказал, что уже общался с руководством секретариата президента и уверен, что его поняли.

"Я переоценил уровень морали и этики человека, который мне звонил ночью. Имею в виду министра Рудьковского. В работе всегда исходил из того, что если общаюсь с членом Кабинета министров, то он, как минимум, отвечает за то, что говорит", — отметил Ельченко.

В то же время дипломат соглашается с тем, что обязан был следовать четкой инструкции.

То есть сначала он должен был получить официальную просьбу от правительства посодействовать в оформлении виз иностранцам, а уже потом действовать.

Но поскольку Рудьковский вспомнил о визите своих друзей в Украину только в 3 часа ночи (22 декабря 2006 года), за 4 часа до их запланированного прилета в Украину, то никакого другого выхода, кроме как выдать визы, не было, говорит посол.

При этом он подтверждает, что на него осуществлялось давление со стороны министра. В то же время, по его словам, это не были угрозы.

Как следствие, официальный Ашхабад выразил свое недовольство действиями украинского руководства, которое президент Ющенко расценил как угрозу двусторонним отношениям.

Украинская правда