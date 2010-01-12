Рябоконь придумал «социальный лифт» для молодежи

Кандидат на пост Президента Украины Олег РЯБОКОНЬ заявляет, что высшее образование страны нуждается в серьезном реформировании.

В комментарии УНИАН он высказал мнение, что система образования должна выпускать молодых специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. Для этого необходимо ориентировать подготовку студентов с точки зрения требований их потенциальных работодателей. Эффективность системы образования следует оценивать по тому, как быстро молодой специалист получит работу после окончания вуза.

«Качественное образование должно стать социальным лифтом для молодежи, - считает О.РЯБОКОНЬ. – Между тем, под прикрытием лозунга "требований Болонской системы" в Украине проводится повальная коммерциализация высшего образования с одновременной потерей качества подготовки студентов».

По мнению кандидата в президенты, для того, чтобы украинские вузы соответствовали современным требованиям, необходимо предоставить им большую автономию от Минобразования. Государственные высшие учебные заведения должны быть самостоятельны при подготовке своих годовых бюджетов, формировании основных фондов, сами устанавливать ставки оплаты преподавательского состава. Кроме того, необходимо ввести практику заключения с государственными вузами ежегодного контракта, где будут прописаны требования к качеству образования и потребности в специальностях на уровне государства. Финансирование государственных вузов должно осуществляться только при условии выполнения вузами взятых на себя обязательств, убежден О.РЯБОКОНЬ.

Главным принципом получения высшего образования в Украине должна стать его доступность, в том числе за счет выдачи студентам бесплатных государственных кредитов в рамках выполнения госзаказа. А для определенных профессий, специалистов которых не хватает, должны быть предусмотрены «бесплатные кредиты». «Бесплатные кредиты» на обучение будут автоматически погашаться после того, как выпускник проработал определенное время по своей специальности. Если же выпускник примет решение не работать по должности согласно госзаказу, тогда он обязан погасить госкредит с процентами, предлагает О.РЯБОКОНЬ.

Кандидат на пост Президента убежден, что необходимо также ввести расширенную программу изучения иностранных языков во всех средних и высших учебных заведениях для интеграции украинских студентов в международную систему образования и международный рынок труда.