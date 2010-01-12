Тимошенко поехала на Волынь

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Волынскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в церемонии подписания протокола намерений о подготовке проекта соглашения о региональном развитии Волынской области между Кабинетом министром и Волынским областным советом.

Также Ю.ТИМОШЕНКО проведет совещание по вопросам региональной политики, развития территорий и межбюджетных отношений с представителями сельских и поселковых советов Волынской, Ривненской, Житомирской, Львовской и Тернопольской областей.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО планирует посетить города Владимир-Волынский и Ковель и пообщаться с местными жителями.

В ходе поездки премьер намерена побывать в Святогорском Успенском Ставропигийном женском монастыре.

Ю.ТИМОШЕНКО также планирует пообщаться с жителями Луцка и дать интервью Волынской областной телерадиокомпании.

Сегодня поздно вечером премьер вернется в Киев.