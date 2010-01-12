В "Зоряном" презентуют call-центр для оперативного реагирования

12 января в 12:00 в рамках проекта правового мониторинга предвыборной кампании „За чистые выборы” начнется очередная пресс-конференция „Фальсификациям - нет!” с презентацией call-центра для оперативного реагирования на нарушение прав избирателей. В пресс-конференции принимают участие народные депутаты Елена Бондаренко, Юрий Мирошниченко, а также председатель Союза молодежи регионов Украины Андрей Пинчук ("Зоряный", ул. Московская, 31/33). Нужна аккредитация. Телефоны: 050 335 42 88, 093 160 21 09, 181109@ukr.net.