Тимошенко едет на Волынь

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во вторник, 12 января, с рабочей поездкой посетит Волынскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынского областного совета, в первой половине дня Ю.ТИМОШЕНКО проведет совещание по вопросам региональной политики, развития территорий и межбюджетных отношений с представителями сельских и поселковых советов Волынской, Ривненской, Житомирской, Львовской и Тернопольской областей, примет участие в подписании Протокола о намерениях по подготовке проекта Соглашения по региональному развитию края между Кабинетом министров Украины и Волынским областным советом.

Также, как отмечено в сообщении, в этот же день Ю.ТИМОШЕНКО планирует встретиться с представителями территориальных общин Владимир-Волынского, Ковеля и Луцка, а также выступить в эфире одного из местных телеканалов.