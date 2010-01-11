Тигипко: Украина обязана стать успешной страной

Кандидат на пост Президента Сергей ТИГИПКО убежден, что Украина обязана стать успешной страной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ТИГИПКО.

«Международный рейтинг снова подтвердил, что Украина - благодатная страна. Ей не хватает только ответственных государственных руководителей», - сказал он, комментируя опубликованный организацией International Living индекс качества жизни.

По словам С.ТИГИПКО, «наша земля благодатная и комфортная. Ни крупные природные катаклизмы, ни терроризм всерьез не угрожают украинцам”. “Проблема лишь в том, что в Украине у власти люди, которые своей безответственностью превращают в катастрофу даже сильный снегопад», - отметил С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что для качественного рывка в уровне социально-экономического развития в Украине нет серьезных препятствий. Дело только за тем, чтобы перестать ждать от так называемой политической элиты решения всех проблем.

«Украинцы должны осознать себя хозяевами своей судьбы и судьбы своей страны. Легкого пути не будет и быть не может. Государство необходимо учреждать заново на всех уровнях. Но у нас есть все предпосылки, чтобы в этом достичь успеха», – заявил кандидат на пост Президента.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам исследования, опубликованным International Living, Украина занимает 68-е место в мире по уровню качества жизни.

Украина набрала 62 из 100 возможных баллов (первое место за Францией с 82 баллами), опередив Россию и большинство стран СНГ. Такой результат обеспечен достаточно высоким уровнем развития культуры, благоприятным климатом и низкой степенью угроз безопасности жителей.

В то же время по качеству экономического развития стране присудили всего 42 балла из 100.