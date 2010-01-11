Госдума РФ направит в Украину наблюдателей на выборы
20:55, 11 января 2010Политика
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В составе делегации представители фракций
Госдума РФ направит наблюдателей на президентские выборы в Украине, которые состоятся 17 января, сообщил РИА Новости глава делегации Нижней палаты российского парламента, вице-спикер Александр БАБАКОВ.
По его словам, в состав делегации вошли девять человек - представители всех думских фракций.
Власти РФ профинансируют поездку наблюдателей на выборы в Украине.
А.БАБАКОВ сказал, что парламентарии будут находиться в Украине с 15 по 19 января. В качестве наблюдателей они будут присутствовать на избирательных участках в Киеве и Киевской области, в Донецке, Одессе и Симферополе.
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