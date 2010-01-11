Госдума РФ направит в Украину наблюдателей на выборы

Госдума РФ направит наблюдателей на президентские выборы в Украине, которые состоятся 17 января, сообщил РИА Новости глава делегации Нижней палаты российского парламента, вице-спикер Александр БАБАКОВ.

По его словам, в состав делегации вошли девять человек - представители всех думских фракций.

Власти РФ профинансируют поездку наблюдателей на выборы в Украине.

А.БАБАКОВ сказал, что парламентарии будут находиться в Украине с 15 по 19 января. В качестве наблюдателей они будут присутствовать на избирательных участках в Киеве и Киевской области, в Донецке, Одессе и Симферополе.