ЦИК никому не доверила развозить бюллетени по окружкомам

Члены Центральной избирательной комиссии лично доставят избирательные бюллетени для голосования на выборах Президента Украины 17 января в окружные избирательные комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время заседания комиссии председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ.

По его словам, следующее заседание ЦИК состоится в четверг, 14 января, поскольку члены комиссии отбудут в служебные командировки, чтобы передать окружным избиркомам избирательные бюллетени.

Часть членов ЦИК уже выехала в окружные избирательные комиссии. Также в этом процессе примут участие сотрудники секретариата ЦИК.