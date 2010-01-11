ЦИК никому не доверила развозить бюллетени по окружкомам
18:57, 11 января 2010Политика
1088
Повезут сами...
Члены Центральной избирательной комиссии лично доставят избирательные бюллетени для голосования на выборах Президента Украины 17 января в окружные избирательные комиссии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время заседания комиссии председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ.
По его словам, следующее заседание ЦИК состоится в четверг, 14 января, поскольку члены комиссии отбудут в служебные командировки, чтобы передать окружным избиркомам избирательные бюллетени.
Часть членов ЦИК уже выехала в окружные избирательные комиссии. Также в этом процессе примут участие сотрудники секретариата ЦИК.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter