В Госдуме РФ определились, откуда будут наблюдать за выборами в Украине
13:55, 11 января 2010Политика
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Финансирование - за счет Москвы
|Александр БАБАКОВ
По его словам, в состав делегации вошли девять человек - представители всех думских фракций.
Власти РФ профинансируют поездку наблюдателей на выборы в Украине.
А.БАБАКОВ сказал, что парламентарии будут находиться в Украине с 15 по 19 января. В качестве наблюдателей они будут присутствовать на избирательных участках в Киеве и Киевской области, в Донецке, Одессе и Симферополе.
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