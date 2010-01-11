Ющенко едет в Чернигов

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Черниговскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства ознакомится с работой Центра медико-социальной реабилитации детей-инвалидов и посетит Черниговский государственный педагогический университет имени Т.Г.Шевченко, где проведет встречу с преподавателями и студентами.

Также запланировано интервью В.ЮЩЕНКО Черниговской областной государственной телерадиокомпании.

Выступление главы государства в Черниговском университете в 16.15 будут транслировать в прямом эфире Национальная телекомпания Украины, Национальная радиокомпания Украины и Всемирная служба УТР.