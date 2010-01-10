Тимошенко предлагает Януковичу не прятаться за Анну Герман

Кандидат в Президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приглашает главного своего конкурента на выборах, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на теледебаты 15 января - в последний по законодательству день предвыборной агитации.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире “5-го канала” в воскресенье.

"В ЯНУКОВИЧА есть время на Интере. Меня пригласили на ICTV на прямой эфир. Я хочу сейчас обратиться к ЯНУКОВИЧУ. Я предлагаю – либо на Интере, либо на ICTV – провести прямые, честные дебаты, так как это предусмотрено во всех демократических странах мира", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, при определении своих симпатий люди должны видеть дискуссию двух кандидатов. "Люди должны оценивать уровень подхода к развитию стратегии государства, к тяжелым вопросам – как каждый отвечает. Я считаю, что будет честно и смело со стороны ЯНУКОВИЧА дать мне положительный ответ относительно проведения дебатов в последний день агитации – это 15 января. Я готова прийти на какой-либо канал к ЯНУКОВИЧУ в гости", - заявила премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала В.ЯНУКОВИЧА не быть трусом, принять ее приглашение на дебаты, а не прятаться "за спины Анны ГЕРМАН и других славных бойцов его команды".