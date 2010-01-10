Тимошенко готова предложить работу Яценюку и Гриценко

Кандидат в Президенты, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО готова к сотрудничеству с молодыми политиками ради развития Украины.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире «5-го канала», отвечая на вопрос граждан с Майдана Независимости в Киеве о сотрудничестве после выборов в должности Президента с такими политиками, как Арсений ЯЦЕНЮК и Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Я после завершения избирательной кампании, после определения, кто все же будет Президентом страны, обязательно предложу работу в команде в тех или других направлениях, и если они согласятся, и действительно будут готовы внести свои возможности, свой интеллект в перестройку нашей родной страны, то я с большим удовольствием их поддержу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в Президенты считает очень важным пополнение украинского политикума новыми лицами. В то же время, по ее мнению, новые молодые политики не могут приходить на высшую руководящую должность в стране «с рекламных роликов».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, приход новых политиков на высшие должности должен проходить поэтапно. «Когда разрабатывается медицинский препарат, он не применяется без доклинических и клинических испытаний. Так и каждый новый политик – должен не с рекламы попадать на должность, а проходить определенный этап становления», - объяснила она.