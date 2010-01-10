Тимошенко о Ющенко, невозможном и собачьих боях

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в обвинениях Президента Виктора ЮЩЕНКО в ее адрес нет ни одного слова правды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в эфире телекомпании "Визит" в Кременчуге Полтавской области, где вчера находилась с рабочей поездкой.

"Сегодня, когда Президент меня так публично оскорбляет, я просто думаю, что правильно не отвечать на его слова. Я просто вам скажу, что там нет ни одного слова правды. Господь ему судья. Я ему - не судья», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, «я сделала даже невозможное, чтобы он стал Президентом, и сейчас я поняла, что на этих выборах никому ничего не стоит передоверять, нужно самой дело доводить до победы». «И я в этот раз решила сама победить. И показать, что страна может быть другой и работать на народ", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сказала, что каждое слово Президента В.ЮЩЕНКО "просто режет ее сердце ножом, однако она будет терпеть".

Она также добавила, что не собирается "влезать ни в какие собачьи бои между кандидатами в Президенты". «Лучше я буду работать", - сказала премьер-министр.