Ющенко поздравил Леонида Кравчука

Президент Украины Виктор Ющенко направил поздравление с днем рождения экс-президенту Леониду Кравчуку, сообщает официальный сайт главы государства. Пресс-служба не приводит текста приветствия, ограничившись упоминанием о факте поздравления.

Леонид Кравчук - Президент Украины в 1991-1994 гг., народный депутата Верховной Рады четырех созывов, родился 10 января 1934 года. На сегодня - доверенное лицо кандидата в Президенты Украины Юлии Тимошенко.