Гражданина Индии сожгли в машине в Австралии

Сотрудники полиции Мельбурна расследуют дело о нападении на гражданина Индии, в результате которого 29-летний мужчина был подожжен неизвестными в своем автомобиле. Индиец был доставлен в больницу с 15-процентными ожогами грудной клетки, лица и рук, передает агентство Bloomberg.

Несмотря на то, что в Австралии совершено уже несколько нападений на граждан Индии, в том числе, со смертным исходом, следователи по-прежнему отрицают расовый мотив преступления. По версии полиции, нападавшие случайно выбрали машину индийца в качестве объекта нападения.

Инцидент произошел, когда индиец парковал машину возле своего дома. К нему подошли четверо неизвестных, они облили жертву воспламеняющейся жидкостью и подожгли, а затем скрылись.