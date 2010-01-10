Литвин: у нас происходит процесс моральной деградации

Кандидат в Президенты, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заверяет, что не допустит хищения государственного имущества, в частности, прекратит попытки приватизировать Одесскую киностудию.

Об этом он заявил в субботу во время посещения киностудии и встречи с представителями Союза кинематографов Украины, сообщили УНИАН в пресс-службы В.ЛИТВИНА.

По словам В.ЛИТВИНА, в понедельник будет зарегистрирован проект постановления Верховной Рады Украины, которое предусматривает обязать Кабинет министров остановить любые действия, связанные с продажей киностудии.

«Мы прекратим очередную попытку украсть народное достояние. То, что происходит вокруг Одесской киностудии, еще один пример наглого разворовывания остатков общенародных сокровищ, которому необходимо положить конец», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

По словам спикера, состояние Одесской киностудии отражает ситуацию, в которой находится украинская культура и духовность. «У нас происходит процесс моральной деградации. Экономические проблемы рано или поздно будут решены, но мы утратим духовную основу нашей жизни», – считает В.ЛИТВИН.