Яценюк против президента-«дракона»

Кандидат на пост Президента Украины, лидер политической партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК высказался против внедрения в Украине чистой президентской модели управления. Об этом он сказал в субботу, 9 января, во время встречи с избирателями в Нежине Черниговской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», А.ЯЦЕНЮК отметил, что «всегда есть риск в том, что власть принадлежит одному человеку». «Мы видели многих примеров, когда президент превращается в «дракона». Такое было и в нашей истории», - прибавил политик.

Лидер «Фронта перемен» убежден, что в Украине должен быть сильный президент, который будет сотрудничать с эффективным парламентом. «В Украине должен быть сильный Президент, но нет ни одной страны, которая работает без парламента. Другой вопрос, что в стране должен быть парламент, а не закрытое акционерное общество», - отметил кандидат на пост Президента.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что сейчас больше всего полномочий в Украине у премьер- министра. По его мнению, это произошло в результате конституционных изменений 2004 года. По его словам, эти изменения разрушили государственную власть. «Украина превратилась в премьерско-парламентскую республику. Когда в 2004 году поняли, что нужно немедленно проводить третий тур выборов, потому что ЯНУКОВИЧ проигрывает и, скорее всего, ЮЩЕНКО будет Президентом, приняли решение по принципу «так не достанься ты никому, государственная власть!»- прибавил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, изменения в Конституции 2004 года, которые «ограничивали власть Президента, фактически разрушили систему государственной власти».

А.ЯЦЕНЮК считает, что изменения в политической системе в Украине будут продолжаться долгие годы. «Не год, не два и даже не три», - прибавил он.

Он убежден, что определять политическую систему для страны должны украинцы. Политик напомнил, что народ Украины не голосовал ни за Конституцию, ни за конституционные изменения 2004 года, хотя «Конституция является основным документом нации».

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, возобновление политической системы должно начинаться с конституционного референдума.

Кандидат в Президенты считает, что для Украины оптимальной является парламентско-президентская форма правления. По его словам, сферой ответственности Президента должна быть внешняя политика, оборона, гарантирование личных прав граждан, робота суда, правоохранительной системы, милиции, СБУ.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что правительство должно отвечать исключительно за экономические вопросы. «Он должен заниматься строительством заводов, мостов, дорог, созданием рабочих мест, гарантированием экологической безопасности, развитием сельского хозяйства”, - сказал лидер «Фронта перемен».

Относительно работы парламента Украины, А.ЯЦЕНЮК считает, что народные депутаты должны представлять «не только интересы партий (которые сегодня функционируют как частные фирмы), но и своих регионов».

А.ЯЦЕНЮК убежден, что Президент Украины должен иметь право распускать парламент по так называемым «политическим мотивам». «Сегодня в Украине политические мотивы для роспуска парламента существуют», - отметил лидер «Фронта перемен».

Он отметил, что отношения между президентом, премьером и председателем парламента сегодня «слишком персонализируют». По его мнению, это – «вопрос воспитания, личных целей, понимания своей ответственности отдельными политиками». «Можно что угодно записать в Конституцию, но если «нет ума в голове», Конституция не поможет», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.