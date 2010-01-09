ЦИК вынес предупреждение Ющенко

Центральная избирательная комиссия вынесла предупреждение Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО за использование эфирного времени государственного телевидения во время его рабочих поездок в регионы Украины для агитации как кандидата в Президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Центризбиркома. “За” проголосовали 13 членов комиссии с 14 присутствовавших.

В частности, ЦИК отметил, что В.ЮЩЕНКО использовал эфир Первого национального телеканала для освещения его рабочих поездок как Президента Украины. Но во время этих эфиров имела место его агитация как кандидата в президенты Украины, а также агитация против других кандидатов.

Кроме того, Центризбирком отмечает, что заказ эфиров В.ЮЩЕНКО на Первом национальном телеканале осуществляли сотрудники Секретариата Президента.

Также ЦИК считает, что В.ЮЩЕНКО использовал совещания во время своих поездок в регионы для агитации за себя как кандидата в Президенты.

“По сообщению Национальной телекомпании Украины, заказов на размещение агитационных материалов в НТКУ не поступало. Вместо этого обращение в НТКУ о трансляциях материалов, содержащих предвыборную агитацию кандидата на пост Президента ЮЩЕНКО Виктора Андреевича для трансляций действующего президента Украины относительно освещения его рабочих поездок осуществлялись должностными лицами Секретариата Главы государства”, - сказала член ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧОРНАЯ.