Ющенко объяснил, почему бандиты не в тюрьмах

Обещание "бандитам - тюрьмы" не удалось реализовать из-за конституционной реформы 2004 года.

Об этом заявил президент Виктор Ющенко в интервью Радио Свобода.

"После 2004 года полномочия, начиная от назначения Генпрокурора, главного милиционера, заканчивая назначением судей, сместились из компетенции президента в компетенцию парламентского большинства, которое возглавляет премьер", - сказал он.

"Таким образом, из-за неудачной, безответственной, непродуманной конституционной реформы мы привели страну (я имею в виду те силы, которые инициировали эту реформу - Кучма, Мороз, Медведчук), привели страну к формированию партийной диктатуры, формированию диктатора с сильной рукой", - заявил Ющенко.

По словам президента, "мы удалились от демократического процесса - как в смысле национального становления, так и политического становления".

"Может ли один человек утверждать систему исполнительной власти - независимо, говорим ли мы о лесе, или о болоте, или воде, или финансах? Можно выработать модель, когда премьер утверждает систему исполнительной власти, которая создает коррупцию?", - спросил Ющенко.

"Коррупция есть в органах, которые владеют или финансами, или активами материальными или лицензиями. Так вот все эти назначения делает премьер-министр", - подчеркнул он.

"И премьер назначает генпрокурора и главного милиционера страны, который проводит правоохранительную работу. Так этот генпрокурор, назначенный партийной сектой во главе с премьером, проверит органы исполнительной власти, которые создают коррупцию?", - добавил президент.

Украинская правда