Регионалы взялись за игрушечное оружие?

Злостное хулиганство, совершенное в состоянии политического аффекта. Так расценивают активисты общественной организации «Народный фронт Луганщины» задержание правоохранительными органами трех человек, включая депутата городского совета от Партии регионов Арсена Клинчаева.

По информации милиции, в ночь на 9 января депутата-регионала задержали с поличным во время обстрела краской билл-бордов кандидатов различных политических сил. Во время задержания Арсен Клинчаев прикрывался депутатским удостоверением.

«Рейтинг Януковича в Луганской области падает, как и доверие к Партии регионов, - говорится в обнародованном сегодня заявлении организации – Конечно, у многих не выдерживают нервы, и они берутся за игрушечное оружие. К сожалению, помочь таким «ворошиловским стрелкам» мы не в силах, поскольку лечение нервных срывов – прерогатива медицины».

По мнению активистов «Народного фронта Луганщины», лучшим наказанием для депутата Януковича стали бы исправительные работы. «Две недели трудотерапии с метлой или лопатой в руках таких депутатов принесли бы Луганску больше пользы, чем вся их депутатская деятельность».