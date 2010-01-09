Тимошенко со «звездами» сегодня посетит две области

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО планирует сегодня посетить с рабочей поездкой Полтавскую и Кировоградскую области.

Об этом сообщает сайт кандидата в президенты, премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в мэрии Кременчуга Полтавской области, премьер-министр вечером проведет совещание с медиками региона, потом ответит на вопросы журналистов, выступит в эфире ТК «Визит» и после этого, в 18.30, выступит на митинге, который будет проходить на площади Победы. После митинга на площади состоится концерт звезд украинской эстрады.