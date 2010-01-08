Мороз о Ющенко, Кучме и играх с Конституцией

Кандидат в президенты, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что нынешний глава государства Виктор ЮЩЕНКО ведет конституционную "игру", которая может привести к негативным последствиям.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии А.МОРОЗА по поводу высказываний В.ЮЩЕНКО о необходимости внесения изменений в Конституцию.

"Нельзя на выборах поддерживать тех, кто хочет играть с Конституцией. С этой безответственной, преступной "игры", инициированной В.ЮЩЕНКО, как раз и начинаются все беды для Украины", - сказал А.МОРОЗ.

Лидер СПУ также отверг обвинения В.ЮЩЕНКО в его адрес в заговоре с тогдашним Президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ при проведении конституционной реформы 2004 года.

"Ложь не имеет границ. Досадно, когда к ней прибегают должностные лица наивысшего ранга. Очевидно, что для отстаивания обанкротившейся политики В.ЮЩЕНКО прибегает к аргументам, рассчитанным на невежд. Так оскорблять граждан не имеет права никто, в т.ч. действующий (пока) Президент. В.ЮЩЕНКО обвинил меня во всех бедах, которые постигли страну после его прихода на высокую должность. Каюсь, одну беду признаю, - В.ЮЩЕНКО стал Президентом благодаря моей поддержке. Все другие - результат его пресловутой деятельности", - заявил А.МОРОЗ.

А.МОРОЗ также считает беспочвенными заявления В.ЮЩЕНКО об ограниченности президентских полномочий.

"Какие же ему нужны были еще полномочия, когда он более полутора лет имел такие же, как у предшественника, сам назначал свою соратницу Юлию ТИМОШЕНКО на должность премьера, как и всех министров, и других, почти 20 тысяч должностных лиц, в центре и на местах? А "гармонию" после того избиратели помнят в виде коррупционного скандала в сентябре 2005 года, отставки правительства, массовых нарушений Конституции и других примеров деятельности главы государства и его "любых друзив", - объяснил он.

По словам лидера СПУ, "люби друзи" и сейчас имеют всю полноту власти на местах, потому что В.ЮЩЕНКО "заблокировал завершение реформы системы власти, провести которую в письменном виде обязался в 2003 и 2004 годах".

А.МОРОЗ напомнил, что В.ЮЩЕНКО в начале ноября 2004 года подписал с ним соглашение о проведении до 1 января 2005 года политической реформы по законопроекту № 4180, которая сделает власть прозрачной и ответственной перед народом. По его словам, в соглашении председатель коалиции "Сила народа" В.ЮЩЕНКО и председатель парламентской фракции Блока Юлии Тимошенко обязывались обеспечить конструктивное участие парламентской фракции "Наша Украина" и фракции БЮТ в конституционном процессе, в том числе и относительно повышения роли и функций регионов и системы местного самоуправления. Соглашением предусматривалось ввести в строй эти конституционные изменения не позже 1 января 2006 года, напоминает лидер СПУ.

"Мои предложения касательно конституционных изменений, которые стали нормами закона, датированы еще 1999 годом, вопреки намерениям Л.КУЧМЫ, который 16 апреля 2000 года провел т.н. "брехерендум" относительно изменений в Конституции. Они полностью совпадают с теми, которые сейчас навязывает обществу В.ЮЩЕНКО. То кто и с кем в заговоре - даже не риторический вопрос. Поневоле вспоминаются заверения В.ЮЩЕНКО во время акции "Украина без Кучмы", что он воспринимает тогдашнего Президента своим отцом, а участников акции, которая, между прочим, была прелюдией Майдана, обозвал фашистами", - подчеркнул А.МОРОЗ.