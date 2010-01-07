Тимошенко приняла участие в рождественских богослужениях

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приняла участие в праздничных рождественских литургиях.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, в частности, глава правительства посетила храм Святого Василия Великого (Украинская греко-католическая церковь), приняла участие в службе Трапезной церкви Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (Украинская православная церковь), а также помолилась с прихожанами во Владимирском соборе и в Андреевской церкви.

Вместе с премьер-министром на рождественских богослужениях также присутствовали другие члены правительства и народные депутаты.