Янукович: власть начала год с пьянки

Янукович подчеркивает, что фейерверки и зрелища от Тимошенко – это не то, в чем сегодня нуждаются люди

Киевская обл. 6 января. УНИАН. Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что фейерверки и зрелища от премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО – это не то, в чем сегодня нуждаются украинские граждане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер Партии регионов сказал в эфире белоцерковского городского телевидения.

«Действующая власть начала этот год как всегда: фейерверками, приподнятым настроением и, откровенно скажу, пьянкой, забыв о том, что десятки, сотни тысяч людей бедствуют и находятся в трудном положении в этой стране», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, «куда тратят деньги сегодняшняя власть, правительство и конкретно ТИМОШЕНКО, мы с вами видим. Нужны ли стране сегодня такие фейерверки, концерты, которые власть проводит в каждом регионе, понимая, сколько средств они тратят на проведение этих концертов».

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что не против того, чтобы артисты получали нормальную заработную плату.

В то же время, он спросил, нужны ли стране сейчас эти зрелища, учитывая существующую экономическую ситуацию.

«Конечно, не это нужно стране. Если ТИМОШЕНКО надеется, что она за счет таких мероприятий – фейерверков, концертов – она в очередной раз обманет украинский народ, и думает, что сегодня это нужно людям, уверен – она ошибается», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.