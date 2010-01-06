Янукович: нет денег – берите лопаты

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призывает местных чиновников собственноручно расчищать дороги от снега.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире белоцерковского городского телевидения.

«У меня создалось такое впечатление, что для них (представителей действующей власти – УНИАНА) неожиданностью стало то, что в страну пришла зима, так же как они не знали, что придет кризис и эпидемия гриппа», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он привел пример, что сегодня в Белой Церкви с большими трудностями доехал к офису местного телевидения.

«Я не видел ни одной машины, которая бы чистила дороги. Нет денег – берите лопаты, выходите и чистите», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Какой праздник может быть сегодня у людей, если они не могут выйти из своих домов, а проехать по улицам на общественном транспорте тоже скоро будет невозможно», - добавил он.

«Власть всегда должна быть ответственной», - подчеркнул кандидат в президенты.