Янукович: нет денег – берите лопаты
Кандидат добирался на ТВ через сугробы
Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призывает местных чиновников собственноручно расчищать дороги от снега.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире белоцерковского городского телевидения.
«У меня создалось такое впечатление, что для них (представителей действующей власти – УНИАНА) неожиданностью стало то, что в страну пришла зима, так же как они не знали, что придет кризис и эпидемия гриппа», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.
Он привел пример, что сегодня в Белой Церкви с большими трудностями доехал к офису местного телевидения.
«Я не видел ни одной машины, которая бы чистила дороги. Нет денег – берите лопаты, выходите и чистите», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
«Какой праздник может быть сегодня у людей, если они не могут выйти из своих домов, а проехать по улицам на общественном транспорте тоже скоро будет невозможно», - добавил он.
«Власть всегда должна быть ответственной», - подчеркнул кандидат в президенты.