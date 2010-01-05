ПР видит издевательство над Украиной с «Украиной в сердце»

Партия регионов требует от Кабинета министров Украины немедленно осуществить пересчет пенсий с 1 января 2010 года.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

«В сфере социальной политики Украины снова нарастают угрожающие тенденции, которые сопровождаются невыполнением законов и жестоким обманом миллионов украинских граждан. Это издевательство над Украиной с «Украиной в сердце», - говорится в заявлении.

В Партии регионов напоминают, что в соответствии с законом о повышении социальных стандартов, который был принят по инициативе этой политической силы, с 1 января 2010 года минимальная пенсия установлена на уровне 695 грн. Следовательно, с 1 января размер повышения к пенсиям должен составить от 150 до 300 грн. ежемесячно, а минимальная пенсия – вырасти с 573 до 695 грн. Эта государственная социальная гарантия установлена законом, отмечают в Партии регионов.

«Однако правительство ТИМОШЕНКО проводит свою, так называемую социально-предвыборную, политику, подобную бесплатной раздаче елок, которые через месяц исчезают. Игнорируя нормы закона, несмотря на то, что закон о повышении социальных стандартов действующий, и Конституционный Суд не опроверг конституционности его норм, Кабинет министров принял антинародное постановление, согласно которому выплата пенсий в январе 2010 года опять будет заниженной и будет осуществляться в размере декабря 2009 года – 573 гривни», - говорится в заявлении.

Как отмечают в Партии регионов, «такая шулерская подтасовка цифр позволит правительственным чиновникам безнаказанно залезть в карман пенсионеров и ежемесячно забирать у каждого из них 150–300 грн.».

В Партии регионов подчеркивают, что пересчет пенсий должен быть проведен неработающим пенсионерам, у которых размер пенсии (без учета надбавок и доплат) был установлен на уровне минимального размера; шахтерам, которые отработали на подземных работах более 15 лет, минимальный размер пенсии устанавливается на уровне 2085 грн. в месяц (три размера прожиточного минимума); пенсионерам, у которых основной размер пенсии (без учета надбавок и доплат) установлен на уровне, превышающем минимальный, доплата за сверхурочный стаж должна быть начислена, исходя из нового размера прожиточного минимума (695 грн.); размеры повышений к пенсиям ветеранам войны, надбавки детям войны, жертвам нацистских преследований, дополнительных пенсий чернобыльцам, пенсий за особые заслуги перед Украиной, помощи по уходу за инвалидами, надбавки «Почетным донорам» должны быть пересчитаны с учетом новых размеров прожиточного минимума.

«Нам не понятна позиция Президента, который остался в стороне конституционных прав украинских граждан. Поэтому Партия регионов требует от Президента Украины соответствующей правовой оценки действий Кабинета министров Украины, который игнорирует законодательство страны и конституционное право человека на достаточный уровень жизни. Мы требуем от правительства ТИМОШЕНКО немедленно осуществить пересчет пенсий с 1 января 2010 года, исходя из нового размера прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность, установленного законом о повышении социальных стандартов», - заявляют в Партии регионов.