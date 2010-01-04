Янукович: Тимошенко истратила сотни тысяч на танцы и фейерверки

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что когда десятки тысяч людей по всей стране в новогоднюю ночь сидели без денег, света и тепла, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО “пускала на ветер на Майдане сотни тысяч долларов”.

Об этом идет речь в заявлении В.ЯНУКОВИЧА, переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов.

«1 января люди должны были получать минимальные пенсии на 150 гривень больше. Но людям платят пенсии, как в прошлом году. То есть, без повышения. Это – безответственно и преступно», - заявил политик, отметив, что «как Президент, я не допущу такого издевательства над пенсионерами».

В.ЯНУКОВИЧ в который раз подчеркнул, что действующая власть умеет заботиться лишь о себе. «Мы все видели, какие фейерверки и танцы устроили они на Майдане в новогоднюю ночь», - констатировал он.

«В то время, как десятки тысяч людей во всей стране сидели без денег, без света и тепла, в домах не работали лифты, и многие пожилые люди должны были пешком добираться до своих квартир. А матери не смогли подготовить детей к новогодним утренникам, потому что в домах не было горячей воды. На мизерные пенсии и зарплаты миллионы украинцев не смогли накрыть праздничный стол. ТИМОШЕНКО в это время пускала на ветер на Майдане сотни тысяч долларов», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что эти деньги можно было потратить на помощь бедным, на то, чтобы обеспечить людей самым необходимым, на доплаты к минимальным пенсиям и заработным платам. «Люди, которые провели новогоднюю ночь без света и тепла, не могли дозвониться никуда – ни в Кабмин, ни в Секретариат Президента, ни в жилищно-коммунальные конторы – чиновники гуляли и пили», - отметил кандидат в президенты.

Как заявил политик, «страна, именно та, самая бедная, жила совсем другой жизнью - не только без фейерверков и брызг шампанского, но и без самого необходимого для человека».

«Такой позорной и бессовестной власти в Украине не было никогда», - убежден В.ЯНУКОВИЧ.